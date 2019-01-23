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Танковський та Вакуленко можуть перейти в Арсенал-Київ

08:52 622 Читать на русском
Танковський та Вакуленко можуть перейти в Арсенал-Київ
В'ячеслав Танковський / Фото: ФК Шахтар

Арсенал-Київ може підсилитись двома футболістами донецького Шахтаря.

Гравці Шахтаря Сергій Вакуленко та В’ячеслав Танковський вирушили на збори разом з Арсеналом-Київ, повідомляє видання XSport. Обидва гравці можуть підписати контракт з київським клубом.

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Нагадаємо, захисник Вакуленко першу частину сезону провів в оренді у Олімпіку. 25-річний футболіст зіграв 11 матчів у чемпіонаті України та забив 2 голи.

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Хавбек В’ячеслав Танковський був заявлений за Шахтар, але у поточному сезоні не зіграв жодного матчу через травму.

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Трансфери Шахтар Шахтар Трансфери чемпіонату України Сергій Вакуленко Сергій Вакуленко В'ячеслав Танковський В'ячеслав Танковський Арсенал-Київ Арсенал-Київ Трансфери Шахтаря
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