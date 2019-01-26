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Ковпак і Танковський полетіли на збори з Арсеналом-Київ

15:41 254 Читать на русском
Ковпак і Танковський полетіли на збори з Арсеналом-Київ
Олександр Ковпак / фото із соцмереж

Столичний клуб останнім з клубів Прем'єр-ліги вилетів на тренувальні збори до Туреччини.

Головний тренер киян Ігор Леонов взяв до Туреччини 21 футболіста, повідомляє Команда№1.

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Воротарі: Орест Будюк, Дмитро Іванов;

Захисники: Данило Сагуткін, Владислав Дубінчак, Дмитро Башлай, Максим Жичиков, Олександр Осман.

Півзахисники: Андрій Домбровський, В'ячеслав Танковський, Павло Оріховський, Юрій Вакулко, Сергій Семенюк, Артем Козак, Артур Авагімян, Денис Янаков, Стефан Евтоскі, Андрій Стрижак;

Нападники: Олександр Ковпак, Данило Сухоручко, Денис Баланюк, Владислав Алексєєв.

У Туреччині Арсенал-Київ планує зіграти вісім контрольних матчів. Зазначимо, що у списку присутні потенційні новачки. Зокрема, Олександр Ковпак, який нещодавно покинув Десну, В'ячеслав Танковський, контракт якого належить Шахтареві, Дмитро Башлай (екс-гравець СК Дніпро-1) та Максим Жичиков (екс-гравець Полтави).

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Теги
Олександр Ковпак Олександр Ковпак В'ячеслав Танковський В'ячеслав Танковський Арсенал-Київ Арсенал-Київ
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