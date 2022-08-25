Деле Аллі та Ніколя Пепе спробують реанімувати свої кар'єри в інших чемпіонатах.

На обох гравців більше не розраховують в англійських клубах. Френк Лемпард за півроку встиг списати з рахунків Деле Аллі, а Мікель Артета втомився чекати прогресу від Ніколя Пепе. Цікаво, що нові команди обох гравців мають прізвисько "орли".

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Англійського підібрав Бешикташ. Аллі перебрався до Туреччини із Евертона на правах безкоштовної оренди на один сезон з правом викупу. Його зарплата становитиме 2,2 мільйони євро на сезон плюс по 10 тисяч за кожен зіграний матч, повідомляє прес-служба клубу.

Ніцца також оформила оренду на один сезон. Щоправда, угода з Арсеналом не передбачає права викупу. На переході Ніколя Пепе наполі головний тренер "орлят" Люсьєн Фавр. Більше деталей офіційний сайт французького клубу не розголошує.

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