Деле Алли и Николя Пепе попытаются реанимировать свои карьеры в других чемпионатах.

На обоих игроков больше не рассчитывают в английских клубах. Фрэнк Лэмпард за полгода успел "списать" Деле Алли, а Микель Артета устал ждать прогресса от Николя Пепе. Интересно, что у новых команд обоих игроков есть прозвище "орлы".

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Английского полузащитника подобрал Бешикташ. Алли перебрался в Турцию из Эвертона на правах бесплатной аренды на один сезон с правом выкупа. Его зарплата будет составлять 2,2 миллиона евро в сезон плюс по 10 тысяч за каждый сыгранный матч, сообщает пресс-служба клуба.

Ницца также оформила аренду на один сезон. Правда, соглашение с Арсеналом не подразумевает права выкупа. На переходе Николя Пепе на поле главный тренер "орлят" Люсьен Фавр. Больше деталей официальный сайт французского клуба не разглашает.

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