Арсенал готовий відпустити Гендузі – хавбек незадоволений роботою з Артетою

Лондонський Арсенал не чинитиме перепон зміні клубної прописки півзахисником Маттео Гендузі, якщо отримає прийнятну суму відступних.

"Каноніри" готові продати центрхава за 40 млн євро, повідомляє Get French Football News із посиланням на L'Equipe.

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Гендузі зустрівся з керівництвом Арсенала та дав зрозуміти, що прагне покинути Емірейтс у найближче трансферне вікно. Молодий француз незадоволений втратою місця в основі лондонців після призначення Мікеля Артети на посаду керманича команди. Зокрема, він не потрапив до заявки на матч проти Саутгемптона.

Гендузі хоче мати регулярну ігрову практику, щоб поїхати на Євро-2020 в складі національної збірної. Серед претендентів на хавбека називають МЮ, міланський Інтер і навіть іспанські гранди – Реал і Барселону.

У нинішньому сезоні Маттео Гендузі провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких віддав 3 результативні передачі.

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