Арсенал на виїзді переграв Саутгемптон, Бернлі втримав перемогу над Уотфордом: 31-й тур АПЛ, четвер

В рамках програми дня 31-го туру англійського чемпіонату провели два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 31-й тур

Бернлі – Уотфорд – 1:0

Гол: Родрігес, 73

Саутгемптон – Арсенал – 0:2

Голи: Нкетія, 20, Віллок, 87

Вилучення: Стівенс, 86

Бернлі в матчі проти Уотфорда намагався реабілітуватися за безвольну поразку в Манчестері. Перший тайм команда Шона Дайча провела непогано – Видра на 20-й хвилині влучив у стійку, крім того було два постріли з лінії штрафного в площину. "Олені" трішки додали по перерві, але з гострими моментами в другому таймі все було важко. Зрештою, все вирішив епізод на 73-й хвилині: Макніч змістився з центру на лівий фланг та виконав подачу в карний майданчик, а Родрігес ударом головою в падінні замкнув – 1:0. Саме з цим рахунком матч і завершився.

Арсенал після двох поспіль поразок приїхав у Саутгемптон у спробі нарешті набрати якісь очки. Загалом, поєдинок проходив рівно і без особливих моментів, тож все вирішили дрібні епізоди. В першому таймі Нкетія перехопив передачу голкіпера Маккарті й забив вже у порожні ворота, а в другому Віллок зіграв на добиванні після удару Ляказетта – 0:2. "Святі" перед другим голом ще й у меншості залишились через фол останньої надії у Стівенса, тож питання переможця зустрічі було закрито. Арсенал нарешті переміг.

Таким чином, "каноніри" набрали 43 очки й піднялися аж на дев'яту позицію в турнірній таблиці. Бернлі йде одинадцятим з відставанням від лондонців у один заліковий бал. Саутгемптон залишається чотирнадцятим, маючи 37 пунктів у активі, а Уотфорд з 28 очками розташувався на дві сходинки нижче.

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