Гендузі насміхався із зарплат гравців Брайтона – ганебний вчинок хавбека Арсенала роздратував босів клубу

Півзахисник Арсенала Маттео Гендузі дозволив собі некоректну поведінку під час поєдинку 30-го туру АПЛ проти Брайтона (1:2).

"Він говорив гравцям Брайтона, що вони лайно, що він і його одноклубники заробляють набагато більше, ніж будь-коли будуть заробляти футболісти Брайтона.

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Він так поводився і в інших матчах. Арсенал – гідний клуб, і їх дратує така поведінка гравця", – цитує джерело The Daily Mail.

Після 30-ти турів чемпіонату Англії Арсенал розташувався на 10-й сходинці турнірної таблиці.

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