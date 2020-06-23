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Гендузі насміхався із зарплат гравців Брайтона – ганебний вчинок хавбека Арсенала роздратував босів клубу

15:29 - Читать на русском
Гендузі насміхався із зарплат гравців Брайтона – ганебний вчинок хавбека Арсенала роздратував босів клубу
Маттео Гендузі / Фото Sky Sports

Півзахисник Арсенала Маттео Гендузі дозволив собі некоректну поведінку під час поєдинку 30-го туру АПЛ проти Брайтона (1:2).

75’ Льюїс Данк
90+5’ Ніл Мопей
 
Ніколя Пепе 68’
68’ Ніколя Пепе
75’ Льюїс Данк
90+5’ Ніл Мопей

"Він говорив гравцям Брайтона, що вони лайно, що він і його одноклубники заробляють набагато більше, ніж будь-коли будуть заробляти футболісти Брайтона.

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Він так поводився і в інших матчах. Арсенал – гідний клуб, і їх дратує така поведінка гравця", – цитує джерело The Daily Mail.

Після 30-ти турів чемпіонату Англії Арсенал розташувався на 10-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал футбольні курйози Брайтон Брайтон Маттео Маттео Гендузі Брайтон - Арсенал
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