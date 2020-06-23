Гендузі насміхався із зарплат гравців Брайтона – ганебний вчинок хавбека Арсенала роздратував босів клубу

Англія — 16:51 38
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Зінченко "поскаржився" на капітана Ман Сіті, а британські ЗМІ не подарували українцю хороші оцінки за матч з Бернлі
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Додо підтвердив інтерес від Баварії і ПСЖУкраїна — 14:13 3117
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"Таких пенальті ставити не можна": Динамо не має вибору, або Чому команда, яка атакує, падатиме у штрафному з крикамиУкраїна — 13:30 7794
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