Мікель Артета прагне підсилити атакувальний потенціал Арсенала в зимове трансферне вікно. Іспанець хоче бачити у своєму складі Домініка Собослая з РБ Зальцбург та готовий підписати його вже у січні.

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"Каноніри" роздумують над активацією клаусули хавбека, яка складає 23 млн фунтів. Щоправда, лондонці не готові оформити трансфер одним платежем. Арсенал запропонує Зальцбургу розбити суму на 3 рівні частини протягом 3-х років, запевняє Mirror.

Контракт Собослая з австрійським клубом розрахований до літа 2022 року. У поточному сезоні він забив 5 голів та віддав 9 асистів у 13 матчах всіх турнірів. Також в його активі гол, який вивів збірну Угорщини на Євро-2020. Раніше повідомлялося про інтерес до угорця з боку Реала та Мілана.

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