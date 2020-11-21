Микель Артета стремится усилить атакующий потенциал Арсенала в зимнее трансферное окно. Испанец хочет видеть в своем составе Доминика Собослая из РБ Зальцбург и готов подписать его уже в январе.

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"Канониры" размышляют над активацией клаусулы хавбека, которая составляет 23 млн фунтов. Правда, лондонцы не готовы оформить трансфер одним платежом. Арсенал предложит Зальцбургу разбить сумму на 3 равные части в течение 3-х лет, уверяет Mirror.

Контракт Собослая с австрийским клубом рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне он забил 5 голов и отдал 9 ассистов в 13 матчах всех турниров. Также в его активе гол, который вывел сборную Венгрии на Евро-2020. Ранее сообщалось об интересе к венгру со стороны Реала и Милана.

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