Арсенал приймає Фулхем у 4 турі чемпіонату Англії 2022/23. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Олександр Зінченко очікувався у стартовому складі, але його немає навіть у заявці. Причина – проблеми зі здоров'ям. У українця розтягнення зв'язок коліна, його стан буде оцінюватися додатково, повідомили "каноніри" у Twitter.

Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Фулхем на "Футбол 24", стартує о 19:30. Команда українця очолила таблицю, ставши єдиним клубом, що досі не втрачав очок. Фулхем також вражає на старті. "Дачники" не програли жодного разу та посідали 7 місце після 3 туру. Де дивитись матч Арсенал – Фулхем онлайн? Двобій у рамках Прем'єр-ліги транслює Setanta Sports.

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Стартові склади на матч Арсенал – Фулхем

Арсенал

Фулхем: