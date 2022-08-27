Арсенал принимает Фулхэм в 4 туре чемпионата Англии 2022/23. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Александр Зинченко ожидался в стартовом составе, но его нет даже в заявке. Причина – проблемы со здоровьем. У украинца растяжение связок колена, его состояние будет оцениваться дополнительно, сообщили "канониры" в Twitter.

Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Фулхэм на "Футбол 24", стартует в 19:30. Команда украинца возглавила таблицу, став единственным клубом, до сих пор не терявшим очков. Фулхэм также впечатлил своим стартом. "Дачники" не проиграли ни раза и занимали 7 место после 3 тура. Где смотреть матч Арсенал – Фулхэм? Поединок в рамках Премьер-лиги транслирует Setanta Sports.

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Стартовые составы на матч Арсенал – Фулхэм

Арсенал

Фулхэм