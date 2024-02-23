Екс-тренер і футболіст збірної Китаю Лі Те решту свого життя проведе за ґратами.

Суд визнав винним 46-річного чоловіка у злочинах спортивної корупції й призначив йому довічне утримання під вартою, повідомляє Mail Sport.

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Лі Те зізнався у скоєних злочинах. Він підтвердив, що дав три мільйони юаней хабаря (це майже 400 тисяч євро), щоб отримати посаду тренера збірної Китаю. Також він визнав, що домовлявся про договірні матчі, коли тренував клубні команди.

Слід зауважити, що Лі Те побудував доволі успішну кар'єру гравця. Він провів 92 матчі у складі збірної Китаю та встиг пограти в АПЛ. Зокрема, Те в сезоні 2002/03 виступав у складі Евертона, але в наступній кампанії отримав складну травму, яка практично поставила хрест на виступах у Європі.