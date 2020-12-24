Як відомо, німецькі та французькі ЗМІ майже одночасно повідомили про звільнення Томаса Тухеля з посади головного тренера ПСЖ. Клуб поки що не підтвердив відхід фахівця.

ПСЖ звільнив Тухеля після перемоги 4:0, – Bild

Проте, як повідомляє журналіст Крістіан Фальк у своєму Twitter, Тухель прагне працевлаштуватись в АПЛ. Зокрема, 47-річний німець готовий очолити один з двох англійських грандів – Манчестер Юнайтед або Арсенал, які наразі йдуть 3 та 15 відповідно у турнірній таблиці.

Зауважимо, Тухель очолив ПСЖ у 2018 році. Під його керівництвом парижани двічі стали чемпіонами Франції, а також виграли Кубок, Кубок ліги і два Суперкубки країни. У минулому сезоні команда дісталася до фіналу Ліги чемпіонів. До цього Томас тренував Борусію Д та Майнц.

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