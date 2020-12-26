Габріел, Давід Луїс і Вілліан не потрапили до заявки на матч проти Челсі, повідомляє Twitter "канонірів".

Арсенал – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Арсенал вирішив вжити заходів через ризик захворювання на коронавірус. Габріел пропустить щонайменше три наступні матчі, оскільки контактував з людиною, яка здала позитивний тест. У Вілліана і Луїса інша ситуація – екс-гравців Шахтаря та Челсі вирішили поберегти через погане самопочуття, хоча їхні останні тести були негативними.

Додамо, що найближчими суперниками Арсенала в АПЛ стануть Брайтон та Вест Бромвіч.

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