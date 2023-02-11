Арсенал і Брентфорд зустрічаються в 23-му турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Арсенал – Брентфорд стартував о 17:00 за київським часом. "Каноніри" лідирують в АПЛ, відірвавшись від Манчестер Сіті на 5 очок і маючи гру в запасі. У минулому турі команда Мікеля Артети програла Евертону, але отримала допомогу там, звідки її не чекали – Тоттенхем переграв Манчестер Сіті та допоміг Арсеналу зберегти відрив.

Зінченко визнаний найкращим гравцем Арсенала у січні

Непросто буде лідеру Прем'єр-ліги і сьогодні, адже Брентфорд перебуває в хорошій формі. Команда Томаса Франка востаннє програвала в АПЛ ще 23 жовтня, а із останніх 5-ти поєдинків чемпіонату виграла 4.

Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад. Для українського футболіста це вже 14-й поєдинок у поточному сезоні Прем'єр-ліги. Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк, який вдало виступає у молодіжній команді, опинився поза заявкою.

Пряма трансляція матчу – на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч Арсенал – Брентфорд

Арсенал: Ремсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко – Партей, Едегор, Джака – Сака, Нкетія, Мартінеллі.

Брентфорд: Райя – Айєр, Піннок, Мі – Расмуссен, Ньоргор, Єнсен, Янельт, Генрі – Тоуні, Мбеумо.