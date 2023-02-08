Півзахисник Олександр Зінченко став найкращим футболістом Арсенала у січні, повідомляє офіційний сайт лондонців.

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За результатами голосування наш співвітчизник набрав 48% і випередив англійського форварда Едварда Нкетію та норвезького півзахисника Мартіна Едегора, які посіли, відповідно, другу і третю сходинки.

Нагадаємо, у січні Зінченко зіграв за Арсенал у 5 матчах (три – в АПЛ проти Ньюкасла, Тоттенхема і Манчестер Юнайтед, і два – у Кубку Англії проти Оксфорд Юнайтед та Манчестер Сіті).

До слова, після 22-х турів "каноніри" йдуть у турнірній таблиці АПЛ першими, маючи у своєму активі 50 очок.

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