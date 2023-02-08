Зінченко визнаний найкращим гравцем Арсенала у січні
Український легіонер "канонірів" отримав заслужене визнання за свою гру.
Півзахисник Олександр Зінченко став найкращим футболістом Арсенала у січні, повідомляє офіційний сайт лондонців.
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За результатами голосування наш співвітчизник набрав 48% і випередив англійського форварда Едварда Нкетію та норвезького півзахисника Мартіна Едегора, які посіли, відповідно, другу і третю сходинки.
Нагадаємо, у січні Зінченко зіграв за Арсенал у 5 матчах (три – в АПЛ проти Ньюкасла, Тоттенхема і Манчестер Юнайтед, і два – у Кубку Англії проти Оксфорд Юнайтед та Манчестер Сіті).
До слова, після 22-х турів "каноніри" йдуть у турнірній таблиці АПЛ першими, маючи у своєму активі 50 очок.
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