Манчестер Сіті перед матчем з Борнмутом опинився у ситуації, коли осічка була неприпустимою. Ліверпуль тримався у чотирьох залікових балах попереду, в той час як Арсенал тримався в одному очку позаду. Конкуренти тільки й чекали на невдачу "містян" – а Забарний готовий був у цьому допомогти.

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Підопічні Пепа Гвардіоли провели невиразний перший тайм, створивши всього два моменти. На 9-й хвилині Фоден відгукнувся на закидання з глибини, легко втік від Забарного в центрі поля та в дотик скинув м'яч на хід Холанду – Ерлінг же пробив без зближення з голкіпером. Повз правий кут!

Як Фоден втік від Забарного

Борнмут одразу ж відповів дальнім пострілом Керкеза під поперечку. Едерсон врятував Манчестер Сіті. Цікаво, що єдина гостра атаку "вишеньок" до перерви почала з довгої передачі Забарного по флангу, на хід Соланке.

На 24-й же хвилині гості організували свій другий момент. Він виявився гольовим. Холанд отримав закидання з глибини, поставив корпус Сенесі в штрафному та бахнув низом. Нету парирував, однак на добиванні опинився Фоден – 0:1.

Можна поставити питання до Забарного, адже Ілля від самого початку епізоду намагався щільно грати з Філом, а наприкінці відклеївся від нього (українець переорієнтувався на м'яч, що в тій ситуації мало логіку).

Забарний (номер 27) і Фоден під час гола pic.twitter.com/iLRSDVHsJB — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) February 24, 2024

Хай тайм як, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Манчестер Сіті. Таким таймом Пеп не міг бути задоволений – однак по перерві стало ще гірше! Борнмут поступово захопив ініціативу, ледь не зрівнявши рахунок на 58-й хвилині. Атака почалася з простого пасу Забарного, а завершилась скидкою Соланке на лінію штрафного під удар Тавернієру. М'яч пройшов поруч з дальньою стійкою!

На 67-й хвилині Соланке міг і сам відзначитись, замкнувши подачу з кутового. Едерсон парирував, а Сіті ледь не покарав за марнотратство на 74-й. Бернарду Сілва обігрався в центрі з Холандом, організувавши йому вихід віч-на-віч – втім, Ерлінг поцілив у плече Нету. Варто виділити і Забарного, адже саме він не дав зіграти Доку на добиванні.

Момент Доку і порятунок Забарного pic.twitter.com/hXQUcGObxr — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) February 24, 2024

Взагалі, наш земляк продемонстрував доволі серйозний рівень. Так, були помилки, але проти такого суперника уникнути їх було неможливо. Дуже багато передач Іллі пішли назад, однак українець виконав і 8 передач з просуванням (4 точних). Він реально впливав на дистрибуцію Борнмута.

В обороні Забарний виконав 3 перехоплення, заблокував 1 удар, 1 раз відібрав м'яч при 2 спробах обійти себе на дриблінгу. Мав 1 винос. Втім, усі ці цифри не відображають реальної картини – український центрбек виконав дуже великий об'єм важливої роботи й реально виручив у кількох ситуаціях.

А Борнмут міг врятуватись від поразки у компенсований час, коли на поле вийшов Унал. Новачок "вишеньок" прибіг на дальню стійку та замкнув подачу з правого флангу – бути б голу, якби м'яч по-зрадницьки не пройшов поруч з каркасом! Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Манчестер Сіті.

"Містяни" наблизились до першої позиції на відстань в одне очко. Тепер Арсеналу необхідно перемагати Ньюкасл, адже відставання від другої позиції досягло чотирьох залікових балів. Борнмут же продовжив безвиграшну серію до семи турів, тримаючись у 8 пунктах від зони вильоту.

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