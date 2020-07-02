Арсенал – Норвіч – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Арсенал приймав Норвіч в рамках 32-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Обамеянг розпочав знущання над суперником вже на 33-й хвилині, а ще до перерви Джака подвоїв перевагу "канонірів".

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У другій половині зустрічі знову відзначився габонський форвар, оформивши дубль. Ефектну крапку у поєдинку влучним ударом поставив Седрік Соареш, довівши рахунок до принизливого.

Перемога дозволила Арсеналу піднятись на 7-му сходинку, Норвіч втратив майже усі шанси залишитись в АПЛ – останнє місце.

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