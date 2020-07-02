toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Арсенал – Норвіч – 4:0 – відео голів та огляд матчу

2 липня 09:29 - Читать на русском
Арсенал – Норвіч – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Арсенал – Норвіч / Фото ФК Арсенал

Арсенал приймав Норвіч в рамках 32-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

33’ П'єр-Емерік Обамеянг
38’ Граніт Джака
67’ П'єр-Емерік Обамеянг
81’ Седрік Соареш
 
Лукас Рупп 31’
31’ Лукас Рупп
33’ П'єр-Емерік Обамеянг
38’ Граніт Джака
67’ П'єр-Емерік Обамеянг
81’ Седрік Соареш

Обамеянг розпочав знущання над суперником вже на 33-й хвилині, а ще до перерви Джака подвоїв перевагу "канонірів".

Обамеянг встановив рекорд Арсенала за результативністю – форвард скористався ляпом голкіпера

У другій половині зустрічі знову відзначився габонський форвар, оформивши дубль. Ефектну крапку у поєдинку влучним ударом поставив Седрік Соареш, довівши рахунок до принизливого.

Перемога дозволила Арсеналу піднятись на 7-му сходинку, Норвіч втратив майже усі шанси залишитись в АПЛ – останнє місце.

Арсенал знищив Норвіч, Лестер несподівано програв Евертону, Ньюкасл розгромив Борнмут: 32-й тур АПЛ, матчі середи

blog_ava
15 топ-клубів Європи хочуть підопічного легенди Шахтаря – сенсаційний рекордсмен провокує істерію на трансферному ринку
3 липня
4775
Теги
Англія Відеоновини Арсенал Арсенал Арсенал - Норвіч Норвіч Норвіч
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Грізманн може опинитися в Ювентусі, – Rai
    Італія — 3 лип1616 Грізманн може опинитися в Ювентусі, – Rai
17
год
:
55
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук