Арсенал – Норвич – 4:0 – видео голов и обзор матча

Арсенал принимал Норвич в рамках 32-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Обамеянг начал издевательство над соперником уже на 33-й минуте, а еще до перерыва Джака удвоил преимущество "канониров".

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Во второй половине встречи снова отличился габонский форвар, оформив дубль. Эффектную точку в поединке точным ударом поставил Седрик Соареш, доведя счет до унизительного.

Победа позволила Арсеналу подняться на 7-ю строчку, Норвич потерял почти все шансы остаться в АПЛ – последнее место.

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