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Арсенал – Манчестер Сити: Гвардиола вспомнил "проклятие", которое может помешать его команде выйти в финал Кубка Англии

18 июля 11:25 - Читати українською
Арсенал – Манчестер Сити: Гвардиола вспомнил "проклятие", которое может помешать его команде выйти в финал Кубка Англии
Артета и Гвардиола / Фото ФК Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от поединка 1/2 финала Кубка Англии.

19’ Пьер-Эмерик Обамеянг
71’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
19’ Пьер-Эмерик Обамеянг
71’ Пьер-Эмерик Обамеянг

"Эти матчи – это о характере, а не о тактике. Игра с Арсеналом станет хорошей проверкой. Посмотрим, готовы ли мы играть против Реала. Но сейчас нас ждет полуфинал, и на его ход повлияет множество факторов: концентрация, схема, ауты, мельчайшие детали.

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Люди считают нас фаворитами из-за результатов, которые мы показали в прошлых сезонах, но я никогда не выигрывал матч из-за того, что меня считали фаворитом и никогда не проигрывал из-за того, что не был им.

Во время своей карьеры я сталкиваюсь большими проблемами в полуфиналах. С финалами все легче. Я справляюсь с ними гораздо лучше. Я проиграл гораздо больше полуфиналов, чем финалов. Это более тяжело.

В Кубке принимают участие сотни команд, и это делает турнир особенным. И это только одна игра, а не две. Традиции Кубка Англии – это прекрасно", – цитирует Гвардиолу The Guardian.

Напомним, в полуфинале КА наставник Манчестер Сити встретится со своим бывшим помощником Микелем Артетой, который сейчас возглавляет Арсенал. Матч состоится 18 июля, начало в 21:45.

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