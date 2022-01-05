Перший поєдинок 1/2 фіналу Кубка ліги Арсенал – Ліверпуль був запланований на 6 січня, але мерсисайдці попросили відкласти гру через велику кількість футболістів, які вибули з гри. "Червоні" припинили тренування і закрили базу на карантин.

Ліверпуль офіційно попросив про перенесення півфіналу Кубка ліги з Арсеналом

Прохання Ліверпуля задовольнили – матч на Емірейтс завтра не відбудеться. Гру перенесли на 13 січня, а стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом. Відклали і матч-відповідь на Енфілді. Гра, яка визначить другого фіналіста, тепер відбудеться 20 січня, інформує офіційний сайт EFL.

"На жаль, ми змушені визнати, що перенесення було єдиним варіантом, оскільки Ліверпуль робить усе можливе, щоб не допустити ще більшого поширення хвороби у клубі. Крім того, взято до уваги небезпеку для фанатів, які планували приїхати з Ліверпуля в Лондон", – йдеться у повідомленні EFL. Ліверпуль подякував організаторам і Арсеналу за розуміння у цій складній ситуації.

До слова, іншу путівку до фіналу Кубка ліги розіграють Челсі та Тоттенхем. Їхні протистояння поки що заплановані за розкладом.

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