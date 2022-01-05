Мерсисайдці не можуть розраховувати на низку гравців і хочуть домогтися відкладення матчу проти Арсенала.

"Червоні" подали заявку з проханням про перенесення гри. Ліверпуль аргументує своє клопотання зростанням підозрюваних випадків коронавірусу і значного зменшення кількості доступних футболістів. Також клуб скасував всі тренування першої команди, щоб уникнути розповсюдження хвороби, інформує офіційний сайт мерсисайдців.

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Наразі в Ліверпулі не бачать перспектив покращення поточної ситуації, тому клуб вважає за доцільне ухвалити рішення про перенесення матчу. Реакція EFL на заяву поки невідома.

Поєдинок Арсенал – Ліверпуль запланований на завтра, 6 січня. Матч-відповідь мають зіграти 13 числа.

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