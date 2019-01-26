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Арнаутовіч визначився зі своїм майбутнім

07:30 776 Читать на русском
Арнаутовіч визначився зі своїм майбутнім
Марко Арнаутовіч / Reuters

Нападник лондонського Вест Хема Марко Арнаутовіч розповів, що залишається у лондонській команді.

"Вважаю, що це не секрет – у мене була пропозиція. Мушу зауважити, що вона було дуже привабливою для мене і моєї родини. Я на 100% викладався в матчах за клуб, але мені потрібен був час, щоб обговорити це з клубом, дружиною і сім'єю. Я вирішив припинити всі чутки.

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Я професійний футболіст і єдине, що я знаю в житті – як грати в футбол. Лондон і Вест Хем для мене як дім, і я сподіваюся, що вболівальники це розуміють.

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Я хочу відкласти всі пропозиції і допомогти клубу забратися якомога вище в таблиці і перемогти в Кубку. Давайте зосередимося на другій половині сезону", – написав Арнаутовіч на своїй сторінці в Інстаграм.

Теги
Марко Арнаутовіч Марко Арнаутовіч Вест Хем Вест Хем Англія
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