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Вест Хем запропонував 40 мільйонів євро за Дувана Сапату

10:35 1031 Читать на русском
Вест Хем запропонував 40 мільйонів євро за Дувана Сапату
Дуван Сапата / фото із соцмереж

Лондонський Вест Хем активно шукає заміну Марко Арнаутовічу, який може перебратися в Китай.

Клуб Андрія Ярмоленка намагається організувати трансфер нападника Аталанти Дувана Сапати. Лондонці запропонували за 27-річного колумбійця 40 мільйонів євро, але клуб з Бергамо відхилив цей варіант, повідомляє Tuttosport.

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У липні 2018 року Аталанта орендувала Сапату у Сампдорії на два роки за 14 млн євро з опцією викупу за 12 млн.

Покер у матчі 20-го туру Серії А дозволив 27-річному нападнику наздогнати Кріштіану Роналду в списку бомбардирів італійського чемпіонату. Наразі в обох форвардів по 14 м'ячів.

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