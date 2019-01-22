Вест Хем запропонував 40 мільйонів євро за Дувана Сапату

Лондонський Вест Хем активно шукає заміну Марко Арнаутовічу, який може перебратися в Китай.

Клуб Андрія Ярмоленка намагається організувати трансфер нападника Аталанти Дувана Сапати. Лондонці запропонували за 27-річного колумбійця 40 мільйонів євро, але клуб з Бергамо відхилив цей варіант, повідомляє Tuttosport.

Сапата сенсаційно оформив покер і наздогнав Роналду в гонці бомбардирів – відео наруги над Фрозіноне

У липні 2018 року Аталанта орендувала Сапату у Сампдорії на два роки за 14 млн євро з опцією викупу за 12 млн.

Покер у матчі 20-го туру Серії А дозволив 27-річному нападнику наздогнати Кріштіану Роналду в списку бомбардирів італійського чемпіонату. Наразі в обох форвардів по 14 м'ячів.

Падіння Саррі, інерція Ліверпуля та Борусії Д, успіхи Реала та Барселони, італійська консервація: підсумки євровікенду