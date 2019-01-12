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Реднапп порадив Вест Хему продати Арнаутовіча

16:18 225 Читать на русском
Реднапп порадив Вест Хему продати Арнаутовіча
Марко Арнаутовіч / Reuters

Колишній наставник лондонського Вест Хема та низки інших англійських клубів Харрі Реднапп вважає, що "молотки" повинні відпустити форварда Марко Арнаутовіча.

"Вест Хем хоче зберегти його, але якщо за нього дають 40 млн фунтів, а йому 29, майже 30, то варто розглянути пропозицію, тому що найгірше – мати нещасливих гравців.

Вест Хем офіційно заявив, що Арнаутовіч не продається

Якщо вмовити його залишитися до кінця січня, виграти час і пообіцяти продати, то це може стати ідеальною ситуацією, щоб придбати когось на заміну. Хоч за 40 млн це й буде важко.

Звісно, ви хочете його залишити. Але Вест Хем житиме і з ним, і без нього. Таке вже було, коли пішов Пайє, вони зробили це", – цитує Реднаппа Sky Sports.

Нагадаємо, що Вест Хем відмовився продати Арнаутовіча в Китай, але інтерес до нього зберігається. У сезоні 2018/19 австрієць провів 16 матчів в АПЛ, у яких забив 7 м'ячів і зробив 2 асисти.

Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Трансфери Китай Трансфери Чемпіонату Англії Марко Арнаутовіч Марко Арнаутовіч Харрі Реднапп
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