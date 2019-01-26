Арнаутович определился со своим будущим

Нападающий лондонского Вест Хэма Арнаутович рассказал, что остается в лондонской команде.

"Считаю, что это не секрет – у меня было предложение. Должен заметить, что оно было очень привлекательным для меня и моей семьи. Я на 100% выкладывался в матчах за клуб, но мне нужно было время, чтобы обсудить это с клубом, женой и семьей. Я решил прекратить все слухи.

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Я профессиональный футболист и единственное, что я знаю в жизни – как играть в футбол. Лондон и Вест Хэм для меня как дом, и я надеюсь, что болельщики это понимают.

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Я хочу отложить все предложения и помочь клубу забраться как можно выше в таблице и победить в Кубке. Давайте сосредоточимся на второй половине сезона", – написал Арнаутович на своей странице в Инстаграм.