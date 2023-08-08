Аріс прийме київське Динамо у першому поєдинку 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Який прогноз букмекерів на матч, читайте на "Футбол 24".

Матч Аріс – Динамо стартує 10 серпня о 21:15 за київським часом. Гра відбудеться у Греції на стадіоні імені Клеантіса Вікілідіса. Головним арбітром поєдинку УЄФА призначив австралійця Джарреда Джіллетта.

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Для команди Мірчі Луческу це старт у єврокубковому сезоні 2023/24. Аріс у Лізі конференцій вже пройшов одного суперника. Греки у другому раунді кваліфікації здолали Арарат-Вірменію (1:1, 1:0). Переможець дуелі Аріс – Динамо у останньому раунді кваліфікації зіграє проти сильнішого в парі Нефтчі – Бешикташ. Команда, що програє, завершить євросезон 2023/24.

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Експерти William Hill фаворитом гри вважають Динамо. Коефіцієнт на перемогу команди Мірчі Луческу складає 2.05. На звитягу Аріса пропонують поставити за 3.30. Вірогідність нічиєї оцінили в 3.25. На стандартний тотал більше 2,5 коефіцієнт складає 2.10. На тотал менше 2,5 пропонують ризикнути за 1.67. Відповідно, великої кількості голів букмекер не очікує. Найвірогіднішим рахунком матчу вважають 1:1 (коефіцієнт 5.80) і перемогу Динамо 1:0 (можна збільшити свій виграш у 7 разів).

Фахівці bWin пропонують майже такі ж коефіцієнти. Перемога Динамо – 2.10. Поразка команди Луческу і тріумф господарів – 3.25. На нічию пропонують поставити за 3.20. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, складає 1.90. На те, що відзначиться тільки хтось один із суперників, пропонують ризикнути за 1.78. Нульову нічию оцінили в 7.50.

Матч-відповідь Динамо Київ – Аріс відбудеться у Бухаресті за тиждень, 17 серпня.

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