Арис примет киевское Динамо в первом поединке 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Какой прогноз букмекеров на матч, читайте на "Футбол 24".

Матч Арис – Динамо стартует 10 августа в 21:15 по киевскому времени. Игра состоится в Греции на стадионе имени Клеантиса Викилидиса. Главным арбитром поединка УЕФА назначил австралийца Джарреда Джиллетта.

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Для команды Мирчи Луческу это старт в еврокубковом сезоне 2023/24. Арис в Лиге конференций уже прошел одного соперника. Греки во втором раунде квалификации одолели Арарат-Армению (1:1, 1:0). Победитель дуэли Арис – Динамо в последнем раунде квалификации сыграет против сильнейшего в паре Нефтчи – Бешикташ. Проигравшая команда завершит евросезон 2023/24.

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Эксперты William Hill фаворитом игры считают Динамо. Коэффициент на победу команды Мирчи Луческу составляет 2.05. На победу Ариса предлагают поставить за 3.30. Вероятность ничьей оценили в 3.25. На стандартный тотал больше 2.5 коэффициент составляет 2.10. На тотал менее 2,5 предлагают рискнуть за 1.67. Соответственно, большого количества голов букмекер не ожидает. Самым вероятным счетом матча считают 1:1 (коэффициент 5.80) и победу Динамо 1:0 (можно увеличить свой выигрыш в 7 раз).

Специалисты bWin предлагают почти такие же коэффициенты. Победа Динамо – 2.10. Поражение команды Луческу и триумф хозяев – 3.25. На ничью предлагают поставить за 3.20. Коэффициент того, что забьют обе команды, составляет 1.90. На то, что отметится только один из соперников, предлагают рискнуть за 1.78. Нулевую ничью оценили в 7.50.

Ответный матч Динамо Киев – Арис состоится в Бухаресте через неделю, 17 августа.

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