Вже у четвер, 10 серпня, кияни проведуть першу зустріч кваліфікації в Лізі конференцій.

Київське Динамо сьогодні, 8 серпня, вилетіло на матч 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Про це пише клубна прес-служба "біло-синіх".

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На стартову гру в єврокубках нинішнього сезону тренерський штаб киян взяв 28 гравців:

Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун;

Захисники: Вівчаренко, Попов, Малиш, Тимчик, Дячук, Сирота, Біловар, Дубінчак;

Півзахисники: Сидорчук, Бражко, Ярмоленко, Шепелєв, Перріс, Шапаренко, Леднєв, Андрієвський, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Діалло, Царенко, Волошин, Рамадані;

Нападники: Ванат, Беніто.

Нагадаємо, вже у четвер, 10 серпня, Динамо стартує у єврокубках – "біло-сині" вперше в історії зіграють у Лізі конференцій. Суперником команди Луческу стане грецький Аріс. Початок зустрічі о 21:15.

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