Аргумент Лобановского и намек в беспредел Павелко – Суркис брутально объяснил назначение Луческу в разговоре с фанатами

Владелец Динамо Игорь Суркис после представления Мирчи Луческу в статусе главного тренера киевлян встретился с болельщиками. Он предложил ультрас зайти на территорию стадиона и пообщаться. Встреча состоялась возле футбольного поля. Суркис вышел к фанатам сам, без охраны, сообщает в эксклюзивном материале glavcom.

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Сначала президент Динамо выслушал замечания фанатов, а потом рассказал, как проходили переговоры с Луческу: "Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из Шахтера ушел не сам. Его выгнали и он затаил обиду, хочет обыграть Шахтер и доказать Ахметову, что он был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирче в глаза и поверил. Вы же критиковали меня за "динамовские сердца"? Хотели иностранного специалиста? Получайте".

Одним из главных аргументов против Луческу называют возраст. Вскоре румыну исполнится 75 лет, но Суркис убежден, что это не показатель, и привел пример Валерия Лобановского: "Когда я его брал сюда в 1995-м, мне все вокруг говорили, что это уже ни на что не способный памятник. Мол, после Арабских эмиратов еле ходит. Мой брат был против назначения Лобановского и я его убедил, что Валерия Васильевича надо брать. Затем мы играли в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов".

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А вот когда Суркиса упрекнули, мол, все трофеи Луческу в Шахтере – заслуга финансовых возможностей клуба, президент Динамо "закипел" и не подбирал слов. "Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу! Давать советы со стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб вх**рыл полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в Динамо деньги и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 миллионов долларов в год и управляйте. Назначайте тренера и берите, кого хотите", – парировал Суркис.

В то же время даже президенту Динамо трудно оправдать бывшие хейт-спичи новоиспеченного тренера в адрес киевского клуба, но пообещал, что Мирча поможет в борьбе против так называемой "системы Павелко", намекая, что существует предвзятое отношение к Динамо со стороны руководства украинского футбола. "Мне трудно чем-то апеллировать, когда говорите, что Луческу говорил о нас что-то неприятное. Но! Мы должны понимать, что пока нашим футболом будет руководить Павелко, можем биться головой в стену. Схема проста: все наши важные матчи судили два арбитра – Монзуль в поле и Романов как видеоасистент. Вы видели, что они творили?

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Что изменит назначение Луческу? Вы все увидите. Он мне пообещал. А что он говорил раньше, то он и меня оскорблял. Так же, как вы – не пришли со мной говорить, а баннеры на всю страну вывешивали. Принесите бабки и управляйте. А вы хотите управлять за мои деньги, говорить о чести и достоинстве. Так не будет. Я прожил 61 год и знаю, что такое честь и достоинство. Они у меня есть. Когда меня журналисты записали, есть ли в стране война. Я ответил. И не надо меня связывать с Медведчуком и старшим Суркисом.

У меня есть свое видение. Сейчас я принял решение, которое, с моей точки зрения, принесет киевском Динамо, б**ть, пользу. Возможно, я ошибся. Но у меня с Луческу договоренность: "Нет результата – расходимся". Без какой-либо компенсации. А сейчас есть контракт. Вы готовы заплатить компенсацию, чтобы его разорвать? Если да – уволю его сегодня", – подытожил Игорь Суркис.

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