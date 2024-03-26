"Спочатку хотів би привітати наших суперників, збірну Японії, з перемогою. Я дуже хотів виграти, це був гарний матч і вони показали якісний футбол.

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Ми часто втрачали м'яч у центрі поля. Японці були дуже швидкими в пресингу, а у молодих футболістів не було досвіду подорожей, тому вони погано адаптувалися", – наводить слова Ротаня sport-express.ua з посиланням nikkansports.

Нагадаємо, Олімпійська збірна України програла Японії (0:2) в контрольному поєдинку. Підопічні Руслана Ротаня готуються до Олімпіади в Парижі.

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