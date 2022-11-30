Польща поступилася Аргентині (0:2) в третьому турі групового етапу чемпіонату світу, однак вийшла в 1/8 фіналу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Аргентина змолола Польщу

Аргентина на старті чемпіонату програла Саудівській Аравії та поставила себе у складне становище. Довелося вигризати путівку в плей-офф у матчах з прямими конкурентами. Мессі взяв справу під свій контроль і забезпечив перемогу над Мексикою, оформивши гол + асист. Сьогодні потрібно було обігрувати Польщу, щоб вийти в 1/8 фіналу та уникнути зустрічі з Францією.

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У першому таймі "альбіселестес" просто розтоптали суперника. Польща зробила ставку на позиційну оборону та контратаки, але ні того, ні іншого не було. Був жах. Аргентина з дивовижною легкістю заходила у штрафний майданчик. М'яч літав перед воротами, а поляки в паніці намагалися вибити якнайдалі.

Моменти у Мессі та компанії виникали дуже-дуже часто. 12:2 за ударами до перерви. Ліонель спершу сам намагався все зробити, потім почав залучати партнерів. Один тільки Альварес мав два 100-відсоткові шанси, але не скористався класними передачами Моліни та Мак Аллістера.

На початку другого тайму аргентинці нарешті забили. Ді Марія підключив Моліну на правому фланзі, той зряче прострілив у штрафний майданчик, а Мак Аллістер пробив під дальню стійку. Абсолютно заслужений підсумок тотального домінування Аргентини. Згодом залетів ще один гол, а "альбіселестес" вийшли на Австралію.

Тотальна беззубість "Кадри"

Польща водночас нічого не створила і взагалі зрідка переходила центр поля. Всі спроби побудувати швидку контратаку на просторі обривалися через прості помилки. Атакувальний потенціал "Кадри" зводився до виносів в напрямку Лєвандовскі, який в оточенні кількох опонентів намагався зачепитися за м'яч.

У перерві Чеслав Міхнєвіч провів подвійну заміну, але картина гри не змінилася. Поляки не відреагували на пропущений гол. Банально не змогли відреагувати, адже це було побиття. Мессі міг забивати, Мак Аллістер міг оформити дубль, а подвоїв перевагу Аргентини ударом в "дев'ятку" Альварес.

"Кадра" хоч би автобус припаркувала. Ні – робота без м'яча теж була жахливою. Мессі, Ді Марія та Альварес мали багато вільного простору та часу, щоб творити. Аргентина відверто пробачила полякам, не забивши третій гол. Наші сусіди зовсім розвалилися. 0,32 xG проти 3,51 xG – Польща дійсно була в 10 разів гіршою.

Щенсни витягнув Польщу в плей-офф

Польща, мабуть, найслабша команда в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Поганий матч з Мексикою, перемога над Саудівською Аравією, де азійці виглядали цікавішими, а тепер абсолютний провал проти Аргентини. Не хочеться критикувати наших головних друзів, але "червоно-біла" команда приїхала в Катар без ідеї та без класу.

І все ж Польща прослизнула в плей-офф. У "Кадри" була абсолютна рівність з Мексикою за ключовими показниками: 4 очки, нульова різниця голів, 2 забиті. Все висіло на волосині, доводилося вже рахувати жовті картки. Однак в компенсований час Мексика пропустила від Саудівської Аравії.

Героєм націй став Щенсни. Войчєх ще до сьогодні заслужив статус найкращого гравця команди, зробивши 9 сейвів у двох матчах і витягнувши пенальті від Саудівської Аравії. У цей вечір голкіпер Ювентуса подвоїв свої подвиги: ще 9 сейвів і ще один парируваний пенальті!

Щенсни начисто виграв дуель у Мессі – взяв 4 удари. У першому таймі Лео отримав подарунок від суддів. Войчєх в польоті зачепив ніс Мессі вже після удару останнього, але арбітри вирішили призначити пенальті. Щенсни байдуже – він впевнено потягнув постріл з 11 метрів. Як же радісно за майстра, який говорить "Слава Україні" і всіляко нас підтримує.

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