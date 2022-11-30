Польша уступила Аргентине (0:2) в третьем туре группового этапа чемпионата мира, однако вышла в 1/8 финала. Отчет о матче читайте на "Футбол-24".

Аргентина смолола Польшу

Аргентина на старте чемпионата проиграла Саудовской Аравии и поставила себя в затруднительное положение. Пришлось выгрызать путевку в плей-офф в матчах с прямыми конкурентами. Месси взял дело под свой контроль и обеспечил победу над Мексикой, оформив гол+ассист. Сегодня нужно было обыгрывать Польшу, чтобы выйти в 1/8 финала и избежать встречи с Францией.

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В первом тайме "альбиселестес" просто растоптали соперника. Польша сделала ставку на позиционную оборону и контратаки, но ни того, ни другого не было. Был ужас. Аргентина с удивительной легкостью заходила в штрафную площадь. Мяч летал перед воротами, а поляки в панике пытались выбить подальше.

Моменты у Месси и компании возникали очень часто. 12:2 по ударам до перерыва. Лионель сначала сам пытался все сделать, потом стал привлекать партнеров. Один только Альварес имел два 100-процентных шанса, но не воспользовался классными передачами Молины и Мак Аллистера.

В начале второго тайма аргентинцы наконец-то забили. Ди Мария подключил Молину на правом фланге, тот зряче прострелил в штрафную, а Мак Аллистер пробил под дальнюю штангу. Совершенно заслуженный результат тотального доминирования Аргентины. Затем залетел еще один гол, а "альбиселестес" вышли на Австралию.

Тотальная беззубость "Кадры"

Польша ничего не создала и вообще изредка переходила центр поля. Все попытки построить быструю контратаку на пространстве обрывались из-за простых ошибок. Атакующий потенциал "Кадры" сводился к выносам в направлении Левандовски, который в окружении нескольких оппонентов пытался зацепиться за мяч.

В перерыве Чеслав Михневич произвел двойную замену, но картина игры не изменилась. Поляки не отреагировали на пропущенный гол. Банально не смогли отреагировать, ведь это было избиение. Месси мог забивать, Мак Аллистер мог оформить дубль, а удвоил преимущество Аргентины ударом в "девятку" Альварес.

"Кадра" хоть бы автобус припарковала. Нет – работа без мяча тоже была ужасной. Месси, Ди Мария и Альварес имели много свободного пространства и времени для созидания. Аргентина откровенно простила поляков, не забив третий гол. Наши соседи совсем развалились. 0,32 xG против 3,51 xG – Польша действительно была в 10 раз хуже.

Щенсни вытащил Польшу в плей-офф

Польша, пожалуй, самая слабая команда в 1/8 финала чемпионата мира. Плохой матч с Мексикой, победа над Саудовской Аравией, где азиаты выглядели интереснее, а теперь абсолютный провал против Аргентины. Не хочется критиковать наших главных друзей, но "красно-белая" команда приехала в Катар без идеи и класса.

И все же Польша проскользнула в плей-офф. У "Кадры" было абсолютное равенство с Мексикой по ключевым показателям: 4 очка, нулевая разница голов, 2 забитых. Все висело на волоске, приходилось уже считать желтые карточки. Однако в компенсированное время Мексика пропустила от Саудовской Аравии.

Героем наций стал Щенсны. Войчех еще до сегодня заслужил статус лучшего игрока команды, сделав 9 сейвов в двух матчах и вытянув пенальти от Саудовской Аравии. В этот вечер голкипер Ювентуса удвоил свои подвиги: еще 9 сейвов и еще один парированный пенальти!

Щенсны начисто выиграл дуэль у Месси – взял 4 удара. В первом тайме Лео получил подарок от судей. Войчех в полете задел нос Месси уже после удара последнего, но арбитры решили назначить пенальти. Щенсны безразлично – он уверенно потянул выстрел с 11 метров. Как же радостно за мастера, который говорит "Слава Украине" и всячески нас поддерживает.

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