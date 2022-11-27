Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни вкотре підтвердив, що йому не байдужа доля України.

Щенсни активно підтримує Україну. Зокрема, допомагав біженцям. Вочевидь, головна причина такої любові до нашої батьківщини – це дружина голкіпера, яка родом із Вінниці.

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Черговим доказом того, що поляк орієнтується в українському контексті, ми отримали в Катарі. Щенсни давав флеш-інтерв'ю журналісту Суспільного й вирішив завершити спілкування патріотичним гаслом. "Слава Україні", – сказав Войцех.

Нагадаємо, після двох турів на чемпіонаті світу в активі збірної Польщі 3 очки. Войцех Щенсни став одним із героїв переможного матчу проти Саудівської Аравії, відбивши пенальті.

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