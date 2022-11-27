Щенсни на ЧС-2022 завершив флеш-інтерв'ю фразою "Слава Україні!"
Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни вкотре підтвердив, що йому не байдужа доля України.
Щенсни активно підтримує Україну. Зокрема, допомагав біженцям. Вочевидь, головна причина такої любові до нашої батьківщини – це дружина голкіпера, яка родом із Вінниці.
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Черговим доказом того, що поляк орієнтується в українському контексті, ми отримали в Катарі. Щенсни давав флеш-інтерв'ю журналісту Суспільного й вирішив завершити спілкування патріотичним гаслом. "Слава Україні", – сказав Войцех.
Нагадаємо, після двох турів на чемпіонаті світу в активі збірної Польщі 3 очки. Войцех Щенсни став одним із героїв переможного матчу проти Саудівської Аравії, відбивши пенальті.
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