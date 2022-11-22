"Велика мрія Мессі та усіх аргентинців". Видання Ole перед стартом на ЧС-2022 писало про останній шанс "Блохи". Лео ридав у 2010-му та 2014-му, але цього разу все мало бути інакше. Чи не вперше за останні 16 років Аргентина небезпідставно вважалася фаворитом. "Скалонетта" залетіла у Катар з неймовірною безпрограшною серію (36 поєдинків), а Саудівська Аравія вважалася ідеальним суперником, аби повторити світовий рекорд Італії.

Мессі тренувався із запаленою кісточкою: шокуюче фото перед матчем із Саудівською Аравією

Скалоні не здивував вибором стартового складу. Аргентинська преса рознюхала плани тренерського штабу за добу до гри. Зокрема, підопічний Де Дзербі у Брайтоні – Алексіс Мак Аллістер – залишився на лаві запасних. Севільїста Папу Гомес переконав наставника в останній момент. Атакувальне тріденте Мессі, Ді Марія та Лаутаро виходили розривати оборону 51-ї команди в рейтингу ФІФА. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як один з фаворитів турніру провалилився вже у першому турі.

Аргентина розпочала дуже потужно, Мессі міг відкривати рахунок вже на 2-й хвилині. Після незграбного прийому Лаутаро м'яч відскочив до капітана, а той приблизно з лінії штрафного цілив у дальній кут. Голкіпер Саудівської Аравії дотягнувся. Та вже через декілька хвилин Аль-Уваїсу таки довелося виймати м'яча із сітки власних воріт.

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Словенський рефері Славко Вінчіч призначив несподіваний пенальті. Лео виконав стандарт, а Паредес впав у боротьбі з суперником. VAR втрутився блискавично – після перегляду відеоповтору рефері не мав вибору, хоча Парадес трішки домалював. Мессі на паузі розвів м'яч та кіпера по різних кутах. Лео став лише п'ятим гравцем, який забив на чотирьох чемпіонатах світу після Пеле, Уве Зеелера, Мірослава Клозе та Кріштіану Роналду. Легенда.

Швидкий пенальті, схоже, спантеличив й самих аргентинців. У діях команди Скалоні з'явився сумбур. Мессі не сподобалися непідготовані удари Папу і Лаутаро. А потім зірка ПСЖ забив знову, щоправда з положення поза грою. Аргентинська десятка тікав на побачення з воротарем, залізши в міліметровий офсайд. Технології не залишають шансів.

Фестиваль VAR продовжився в середині першого тайму. Папу Гомес, який не зовсім комфортно почувався на фланзі атаки у схемі 4-2-3-1, змістився до центру і виконав фантастичну розрізну передачу на Лаутаро. Форвард Інтера технічно перекинув кіпера і побіг святкувати... але відеоасистент знову розгледів офсайд. На перший погляд, фантомний.

Аргентина не зупинялася. Лаутаро вискочив віч-на-віч з воротарем після передачі Мессі, зробив ефектний переступ а-ля Роналдо і закотив у порожні. Та є нюанс – офсайд! На обличчі Скалоні з'явилась іронічна посмішка. Схожі прецеденти трапляються не часто, проте з появою VAR їх кількість суттєво збільшилась. Можливо "альбіселестес" повертали боржок за другий найраніший пенальті в їхній історії на чемпіонатах світу (7 хв 42 с).

Фаворити Мундіалю регулярно розривали лівий фланг оборони Саудівської Аравії. Щоправда, Ді Марія зловживав очевидними передачами в центр на Мессі, які легко читалися. "Орли пустелі" до перерви не завдали жодного удару по воротах Тібу. Зате були змушені провести відразу дві заміни. Аль-Фарадж потрапив до неприємного антирейтингу ЧС. Це перша настільки рання заміна капітана після Дієго Годіна у 2010-му. Найбільше розчарування Аргентини у стартові 45 хвилин, крім незарахованих голів, – Родріго Де Пауль. Хавбек Атлетіко часто помилявся при передачах (64% точності), відзначився 14-ма необов'язковими втратами.

Live scenes from the Argentina, Saudi Arabia VAR control room. pic.twitter.com/TEngzVfrLL — FootballFunnys (@FootballFunnnys) November 22, 2022

Другий тайм розпочався зі справжнього божевілля. Мессі обікрали в центрі поля, далі миттєва передача на Аль-Шехрі і блискуче виконання з-під Ромеро у самісінький кут. Після пропущеного м'яча Аргентина розвалилася! Вже через 5 хвилин саудити забили вдруге. Аль-Давсарі пошив у дурні відразу трьох суперників і ефектно вистрілив під дальню стійку! Розгублений Ромеро догрався – центрбек Тоттенхема поступився місцем Лісандро. Свіжі Хуліан Альварес і Енцо Фернандес замінили Папу з Паредесом. Скалоні намагався щось змінити, адже жахлива Аргентина – вже не фаворит, їй потрібно рятуватися.

Отаменді після подачі зліва скинув у центр, Лаутаро кволо пробив, а Тальяфіко з метра не зумів переправити м'яч у ворота. Щось схоже з "альбіселестес" трапляється не вперше. Проблеми з психологією у форс-мажорних ситуаціях, коли потрібно відігруватися. Мессі розчинився у найбільш відповідальний момент. Вийшовши вперед, саудити до біса організовано захищалися. Лео шведою вирізав на Ді Марію, той пробив, і знову Аль-Оваїс на висоті. Хоча згодом він необачно покине ворота, а Ді Марія схибить метрів з 30-и.

Argentina (2.27) 1-2 (0.14) Saudi Arabia — The xG Philosophy (@xGPhilosophy) November 22, 2022

Два роки Аргентина не поступалася у рахунку, 26 матчів поспіль. Mister Chip знайшов ахіллесову п'яту непереможної команди. Хоча це було очевидно. "Альбіселетес" на попередніх ЧС завжди сипалися за несприятливого сценарію. Катар не став винятком. На останніх хвилинах підопічні Скалоні затиснули саудитів у штрафному майданчику, проте фінальна навала не принесла жодних дивідендів. Найбільше не пощастило Альваресу. Після його удару м'яч вже з лінії порожніх воріт виніс оборонець. Аль-Шахрані отримав удар у голову від власного кіпера, але "біло-сині" продовжували грати.

Величезна кількість стандартів біля воріт Аль-Оваїса взагалі не завершувалася небезпекою. "Орли пустелі" раз-по-раз вигравали повітря і зрештою втримали переможний результат. Це перша велика сенсація на ЧС-2022. Мессі та Ко серйозно ускладнили собі життя в групі з Польщею та Мексикою, але до провалів на планетарних форумах їм не звикати.