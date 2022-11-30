Збірна Саудівської Аравії стала одним із головних відкриттів ЧС-2022 – і справа не тільки у сенсаційній перемозі над Аргентиною в 1-му турі. Просто "орли пустелі" демонстрували класний футбол. Поки більшість команд на турнірі ставили "автобус" або економили сили, араби працювали в агресивному й енерговитратному стилі з високою лінією оборони

У останньому турі групового етапу вони зустрічались з мексиканцями. Підопічні Тата Мартіно проявили себе колективом з дуже хорошою руйнівною моделлю гри – "Ель-Трі" якісно стримували суперників, а коли починались проблеми, на виручку приходив неймовірний Очоа. Втім, у атаці все виглядала не так весело. Команда за перші два тури так і не забила жодного гола.

Ситуація в групі змушувала атакувати

До вирішального поєдинку збірна Мексики підійшли з одним очком у активі, тримаючись на дні таблиці, але не все було втрачено. Саудівська Аравія й Аргентина мали по три залікових бали, а поляки набрали чотири. Арабам для прориву в плей-офф треба було перемагати, а нічия влаштувала б їх за умов поразки "альбіселесте".

"Ель-Трі" ж були зобов'язані для початку виграти з якомога більшим рахунком, а потім дивитись на результати конкурентів. Ситуація в групі внаслідок близької різниці голів у команд виглядала надзвичайно заплутаною. Всі могли вибити всіх. Це нагадувало мексиканську рулетку.

Обережний і рівний перший тайм

Мексика розпочала зустріч дуже агресивно, ледь не відкривши рахунок вже на 3-й хвилині внаслідок розрізної передачі Пінеди. Вега вийшов віч-на-віч з Аль-Оваїсом, але переграти його не зумів! Ще за три хвилини голкіпер саудитів ледь не подарував гол, не зумівши вибити подачу з лівого флангу – Вега підхопив м'яч і готовий був стріляти з меж воротарського, однак в останню мить його накрили.

"Орли пустелі" не забарилися з відповіддю. На 8-й хвилині Канно отримав діагональ від Абдулхаміда й потужно пробив з правого краю штрафного, запустивши м'яч повз дальню дев'ятку. На 13-й же він же непогано бахнув зі стандарту – над поперечиною!

Після цього команди дещо збавили в агресії. Більша частина першого тайму пройшла в доволі обережному руслі, хоча й за високої динаміки. Саудити й мексиканці бажали забити, але відчутно налякали один одного на старті. Тим не менш, кілька моментів вони створили.

Зокрема, непогана атака "Ель-Трі" на 25-й хвилині завершилась пострілом Пінеди з околиць штрафного (Аль-Оваїс впорався), а на 28-й він же замикав навіс на лівий кут воротарського. Від голу арабів" врятував блок Аль-Ганнама. "Орли пустелі" огризнулись атакою на 6-й компенсованій хвилині, завершивши її подачею з правого флангу – Аль-Хассан замкнув її головою, однак м'яч пройшов у метрі від дальньої стійку.

Блискавичний старт Мексики в другому таймі

Перший тайм завершився за нулів на табло, тож у другому можна було очікувати на яскравий футбол. Так і сталося, от тільки яскраво виглядав лише один колектив. Збірна Мексики одразу зі стартовим свистком пішла уперед, відкривши рахунок вже на 47-й хвилині!

Чавес потужно вистрілив з дистанції, змусивши Аль-Оваїса парирувати на кутовий. Після його розіграшу все той же Чавес виконав простріл з лівого флангу вздовж лінії воротарського – Монтес п'яткою підправив його далі, а Мартін замкнув з метру в порожні ворота!. 0:1.

Саудити спробували огризнутись атакою з подачею у штрафний та ударом з правого краю, але вийшло зовсім негостро. Мексика ж, розуміючи проблеми з різницею голів, побігла уперед і на 52-й хвилині заробила стандарт у метрах 25-ти від воріт. Чавес підійшов до м'яча і геніальним пострілом вколотив його у праву дев'ятку – без шансів для Аль-Оваїса. 0:2! Це був один із найкращих голів ЧС-2022.

Саудівська Аравія "попливла". Мексика відчайдушно летіла до прориву в плей-офф

Не можна сказати, що підопічні Ерве Ренара відверто перестали грати. "Орли пустелі" час від часу вилітали в якісь контратаки – на 55-й хвилині навіть вдалося налякати мексиканців кросом на Аль-Давсарі та зрізкою під удар Аль-Шехрі. Той пробив головою в ближню дев'ятку, однак м'яч опустився на сітку зверху.

Тим не менш, в середині другого тайму психологічний злам саудитів став очевидним. Вони більше не створювали гострих моментів. Аравійцям важко було повірити у свій камбек, а от Мексика летіла уперед. Вже на 56-й хвилині Лосано отримав розрізний пас і забив третій гол у ворота аравійців – втім, його не зарахували через мінімальний офсайд.

Трохи згодом "Ель-Трі" дізнались, що у паралельному матчі Польща горить з рахунком 0:2. Це означало рівність за різницею м'ячів, однак "Кадра" трималася на другій позиції завдяки меншій кількості жовтих карток (п'ять проти семи). Підопічним Тата Мартіно треба було забити ще один м'яч, аби обійти "бяло-червоних".

І Мексика зробила усе можливе. Команда висипала на ворота "орлів пустелі" цілий вагон гольових моментів. Так, на 66-й хвилині Лосано змістився з лівого флангу і метрів з 20-ти пробив під ближню стійку. Аль-Оваїс парирував. На 70-й Ірвінг закинув м'яч у штрафний на Мартіна, а той з лівого краю бахнув у дотик – над поперечиною! На 73-й же Чавес ледь не повторив свій шедевр, прямим ударом зі стандарту поціливши у ліву дев'ятку, однак і тут Аль-Оваїс був на висоті.

На 76-й з лінії штрафного небезпечно стріляв Пінеда (трохи неточно), на 78-й вже й Аль-Оваїс не міг врятувати. Він не зміг перехопити простріл на свіжого Антуну, але той пробив у захисника перед воротами. Ще за 10 хвилин Антуна забив гол, але полякам знову пощастило – офсайд був і тут! Рахунок не змінився. У компенсований же час Аль-Оваїс парирував класний постріл Лосано зі штрафного.

Драматична крапка матчу

На останніх хвилинах Мексика висіла на воротах Саудівської Аравії. Постійно виникали панічні ситуації, але конвертувати їх у третій гол ніяк не вдавалося. Зрештою, старе футбольне правило спрацювало: не забиваєш ти – забивають тобі. На 6-й компенсованій хвилині "орли пустелі" зловили "Ель-Трі" на контратаці, яку Аль-Давсарі завершив фактичним виходом віч-на-віч з Очоа – 1:2!

Мексика капітулювала. У плей-офф ЧС-2022 із групи D виходять Аргентина й Польща.