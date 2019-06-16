Аргентина програла стартовий матч Копа Амеріка вперше за 40 років

Підопічні Ліонеля Скалоні вкрай невдало розпочали свої виступи на континентальній першості.

До невдачі у матчі з Колумбією аргентинці 40 років не програвали у стартових іграх Копа Амеріка, інформує твіттер Sporf.

Тренер збірної Аргентини Скалоні відзначив важливість Мессі для команди

Також це єдина перемога колумбійців за останні 12 років протистоянь з "альбіселесте". Неприємна індивідуальна статистика і в головної зірки аргентинців Ліонеля Мессі – форвард Барселони не може забити гол в 10 з 13-ти останніх матчів за національну команду.

Аргентина – Колумбія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Колумбія перемогла Аргентину з рахунком 2:0 у першому турі групи В.