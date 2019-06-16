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Аргентина – Колумбія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

10:05 586 Читать на русском
Аргентина – Колумбія – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Аргентина – Колумбія – 0:2

Аргентина не змогла перемогти Колумбію у першому турі Копа Амеріка-2019. Дивіться відео голів та огляд гри Аргентина – Колумбія.

 

Аргентинці невдало розпочали свої виступи на цьогорічній Копа Амеріка.

Аргентина несподівано поступилася Колумбії у центральному матчі першого туру Копа Амеріка-2019

Команда Ліонеля Скалоні програла Колумбії у центральному матчі першого туру континентального турніру. Обидва голи глядачі побачили в другому таймі. На 71-й хвилині Рохер Мартінес ледь не порвав сітку воріт аргентинців потужним ударом з кута штрафного майданчика. А вже за чверть години нападник Дуван Сапата скористався силовим прострілом з лівого флангу і встановив остаточний рахунок – 0:2.

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Аргентина несподівано поступилася Колумбії у центральному матчі першого туру Копа Амеріка-2019
09:26
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Теги
Відеоновини Світ Копа Амеріка-2019 Аргентина Аргентина Колумбія Колумбія Аргентина - Колумбія
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