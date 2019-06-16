Аргентина – Колумбія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Світ — 08:49 2077
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Булеца отримав "срібний м'яч" ЧС-2019 U-20, Сікан – "срібний бутс"
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Україна U-20 – Південна Корея U-20: українці – чемпіони світу 2019, Лунін, Супряга і Ко феєрять, Петраков всіх перегравЗбірна України — 15 черв 15437
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"Це – диво! І це диво – наше!": реакція соцмереж на історичну перемогу України у фіналі ЧС-2019 U-20Збірна України — 15 черв 5817
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Україна U-20 – Південна Корея U-20 – 3:1 – відео голів та огляд матчу, в якому "синьо-жовті" стали чемпіонами світуЗбірна України — 15 черв 29247
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Лунін – найкращий голкіпер юнацького чемпіонату світуЗбірна України — 15 черв 2492