Аргентина – Колумбія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Аргентина не змогла перемогти Колумбію у першому турі Копа Амеріка-2019. Дивіться відео голів та огляд гри Аргентина – Колумбія.

Аргентинці невдало розпочали свої виступи на цьогорічній Копа Амеріка.

Аргентина несподівано поступилася Колумбії у центральному матчі першого туру Копа Амеріка-2019

Команда Ліонеля Скалоні програла Колумбії у центральному матчі першого туру континентального турніру. Обидва голи глядачі побачили в другому таймі. На 71-й хвилині Рохер Мартінес ледь не порвав сітку воріт аргентинців потужним ударом з кута штрафного майданчика. А вже за чверть години нападник Дуван Сапата скористався силовим прострілом з лівого флангу і встановив остаточний рахунок – 0:2.