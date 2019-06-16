Аргентина проиграла стартовый матч Копа Америка впервые за 40 лет

Подопечные Лионеля Скалони крайне неудачно начали свои выступления на континентальном первенстве.

До неудачи в матче с Колумбией аргентинцы 40 лет не проигрывали в стартовых играх Копа Америка, информирует твиттер Sporf.

Тренер сборной Аргентины Скалони отметил важность Месси для команды

Также это единственная победа колумбийцев за последние 12 лет противостояния с "альбиселесте". Неприятная индивидуальная статистика и у главной звезды аргентинцев Лионеля Месси – форвард Барселоны не может забить гол в 10 из 13-ти последних матчей за национальную команду.

Аргентина – Колумбия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Напомним, Колумбия победила Аргентину со счетом 2: 0 в первом туре группы В.