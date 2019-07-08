Аргентина може грати у Лізі націй – у всьому винен скандал з КОНМЕБОЛ

Асоціація футболу Аргентини розглядає варіант з участю у Лізі націй.

Асоціація футболу Аргентини може вийти з КОНМЕБОЛ і приєднатись до УЄФА, повідомляє FOX.

Мессі може отримати 2-річне відсторонення від ігор за збірну Аргентини

В Аргентині обурені можливим покаранням Мессі за його скандальну заяву щодо корупції в КОНМЕБОЛ і розглядають варіант з участю в Лізі націй під егідою УЄФА.

Нагадаємо, збірна Аргентини посіла 3-е місце на Копа Амеріка-2019, перегравши Чилі (2:1) у скандальному матчі з вилученням Мессі.

Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра