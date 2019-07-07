Мессі може отримати 2-річне відсторонення від ігор за збірну Аргентини

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі може отримати 2-річну дискваліфікацію за жорсткі вислови на адресу КОНМЕБОЛ.

Ліонель Мессі може не допомогти збірній Аргентини на Копа Амеріка-2020, у якому його країна є одним із господарів, та у відбірковому циклі чемпіонату світу-2022. За інформацією AS, 5-разового володаря "Золотого м'яча" можуть відсторонити від ігор за національну команду терміном на 2 роки.

КОНМЕБОЛ офіційно відповіла на заяву Мессі про корупцію

Після півфінального поєдинку Копа Амеріка-2019 проти Бразилії (0:2) Мессі звинуватив арбітра зустрічі у допомозі господарям турніру, а потім звинуватив у корупції латиноамериканську конфедерацію КОНМЕБОЛ, під егідою якої проходить турнір.

Нагадаємо, після матчу за 3 місце проти Чилі (2:1), у якому Лео був вилучений, він відмовився отримати бронзову медаль.