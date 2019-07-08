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Аргентина может играть в Лиге наций – во всем виноват скандал с КОНМЕБОЛ

10:51 174 Читати українською
Аргентина может играть в Лиге наций – во всем виноват скандал с КОНМЕБОЛ
Лионель Месси / Reuters

Ассоциация футбола Аргентины рассматривает вариант с участием в Лиге наций.

Ассоциация футбола Аргентины может выйти из КОНМЕБОЛ и присоединиться к УЕФА, сообщает FOX.

Месси может получить 2-летнее отстранение от игр за сборную Аргентины

В Аргентине возмущены возможным наказанием Месси из-за его скандального заявления о коррупции в КОНМЕБОЛ и рассматривают вариант с участием в Лиге наций под эгидой УЕФА.

Напомним, сборная Аргентины заняла 3-е место на Копа Америка-2019, переиграв Чили (2: 1) в скандальном матче с удалением Месси.

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