Аргентина – Чили: онлайн-трансляция матча за третье место Копа Америка-2019

Сборные Аргентины и Чили в очном поединке решат, кому достанутся бронзовые медали Кубка Америки. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч за третье место Копа Америка-2019 Аргентина – Чили стартовал в 22:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проводит "Футбол 24".
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Стартові склади
Аргентина: Армани – Фойт, Песселья, Отаменди, Тальяфико – Де Пауль, Паредес, Ло Чельсо – Дибала, Месси, Агуэро
Запасные: Муссо, Маркесин, Саравиа, Мори, Каско, Родригес, Писсаро, Перейра, Ди Мария, Суарес
Чили: Ариас – Исла, Хара, Медель, Бусежур – Арангис, Пульгар, Диас, Видаль – Санчес, Варгас
Запасные: Кортес, Личновски, Марипан, Кастильо, Вальдес, Павес, Эрнандес, Фуэнсалида, Фернандес, Опасо, Сагал, Урра
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