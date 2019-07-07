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АРГЕНТИНА - ЧИЛІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Аргентина – Чилі: Медель жбурнув жувальною гумкою у вболівальника після матчу

10:59 412 Читать на русском
Аргентина – Чилі: Медель жбурнув жувальною гумкою у вболівальника після матчу
Ліонель Мессі та Гарі Медель / AS

Півзахисник збірної Чилі Гарі Медель не стримав емоцій після матчу за третє місце Копа Амеріка проти Аргентини (1:2).

12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Ліонель Мессі
 
Гарі Медель 41’
Артуро Відаль 59’
12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Гарі Медель
41’ Ліонель Мессі
59’ Артуро Відаль

Гарі Медель не стримався і кинув жувальною гумкою у вболівальника, який його образив, після матчу за третє місце Копа Амеріка з Аргентиною.

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Нагадаємо, наприкінці першого тайму відбулася сутичка між Гарі Меделем і Ліонелем Мессі, за яку парагвайський арбітр зустрічі Діас де Вівар негайно показав червоні картки обом гравцям.

Зазначимо, що фінальний матч Копа Амеріка-2019 між Бразилією і Перу відбудеться 7 липня, на легендарному стадіоні Маракана.

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