Аргентина – Чилі: Медель жбурнув жувальною гумкою у вболівальника після матчу

Півзахисник збірної Чилі Гарі Медель не стримав емоцій після матчу за третє місце Копа Амеріка проти Аргентини (1:2).

Гарі Медель не стримався і кинув жувальною гумкою у вболівальника, який його образив, після матчу за третє місце Копа Амеріка з Аргентиною.

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Нагадаємо, наприкінці першого тайму відбулася сутичка між Гарі Меделем і Ліонелем Мессі, за яку парагвайський арбітр зустрічі Діас де Вівар негайно показав червоні картки обом гравцям.

Зазначимо, що фінальний матч Копа Амеріка-2019 між Бразилією і Перу відбудеться 7 липня, на легендарному стадіоні Маракана.

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