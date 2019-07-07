Аргентина – Чили: Медель швырнул жевательной резинкой в болельщика после матча

Полузащитник сборной Чили Гари Медель не сдержал эмоций после матча за третье место Копа Америка против Аргентины (1: 2).

Гари Медель не удержался и бросил жевательной резинкой в болельщика, который его обидел, после матча за третье место Копа Америка с Аргентиной.

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Напомним, в конце первого тайма произошла стычка между Гари Меделем и Лионелем Месси, за которую парагвайский арбитр встречи Диас де Вивар немедленно показал красные карточки обоим игрокам.

Отметим, что финальный матч Копа Америка-2019 между Бразилией и Перу состоится 7 июля, на легендарном стадионе Маракана.

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