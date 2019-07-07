toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
АРГЕНТИНА - ЧИЛИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОПА АМЕРИКА-2019

Аргентина – Чили: Медель швырнул жевательной резинкой в болельщика после матча

11:02 96 Читати українською
Аргентина – Чили: Медель швырнул жевательной резинкой в болельщика после матча
Лионель Месси и Гари Медель / AS

Полузащитник сборной Чили Гари Медель не сдержал эмоций после матча за третье место Копа Америка против Аргентины (1: 2).

12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Лионель Месси
 
Гари Медель 41’
Артуро Видаль 59’
12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Гари Медель
41’ Лионель Месси
59’ Артуро Видаль

Гари Медель не удержался и бросил жевательной резинкой в болельщика, который его обидел, после матча за третье место Копа Америка с Аргентиной.

Аргентина – Чили: Месси удален с поля после брутальной потасовки с Меделем – странное решение арбитра

Напомним, в конце первого тайма произошла стычка между Гари Меделем и Лионелем Месси, за которую парагвайский арбитр встречи Диас де Вивар немедленно показал красные карточки обоим игрокам.

Отметим, что финальный матч Копа Америка-2019 между Бразилией и Перу состоится 7 июля, на легендарном стадионе Маракана.

Копа Америка-2019 Аргентина – Чили: справедливая победа "альбиселесте", нефарт "ла рохи" и скандальные решения арбитра

blog_ava
Скандальное удаление Месси и необычный гол Агуэро в видеообзоре матча Аргентина – Чили – 2:1
00:35
1252
Теги
Мир Аргентина - Чили Чили Чили Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Гари Медель Гари Медель Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Селезнев хочет разорвать контракт с Малагой
    Іспанія — 6 июль428 Селезнев хочет разорвать контракт с Малагой
6
час
:
18
мин
Мадагаскар
19:00
ДР Конго
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук