"Я завжди говорив, що Мессі – найкращий гравець, якого мені доводилося бачити. Він також чудовий товариш. Але зараз ми у фіналі, ми суперники. Я хочу перемогти і забрати цей титул. Це була б моя перша перемога на Копа Амеріка.

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Мессі довго шукав свій перший титул зі збірною. Щоразу, коли Бразилія вже не була на турнірі, то я вболівав за нього. Я вболівав у фіналі ЧС-2014 , коли він зіткнувся з Німеччиною.

Але зараз суперечка стосується Бразилії, тому наша дружба відходить убік. Повага між нами досі велика, проте виграти може лише один. Коли ти з кимось дружиш, то важко відкинути цей зв'язок. Наприклад, коли ти граєш у відеоігри з другом, то однаково хочеш його перемогти. Те саме буде в суботу", – цитує Неймара Goal.

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