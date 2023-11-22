"Грою та відношенням наша головна команда не розчарувала, емоції приємні. Цікава тактична схема. Хотілося іншого результату, але в нас ще залишається шанс на Євро.

"Мудрик намагався знайти контакт": Спаллетті висловився щодо ключового моменту в матчі з Україною

Чого забракло для забитого голу? Останнього пасу та вирішального удару. Але навіть за такої класної гри нашої збірної, італійці – одна з найкращих збірних світу з точки зору грамотної гри на результат. Ми застосовували комбіновану тактику – і високий пресинг і відходи в глибину з очікуванням шансу швидкого виходу та відкриття вільних зон, особливо для Циганкова та Мудрика.

Хто з наших гравців заслужив на компліменти? Самовіддача була у кожного на високому рівні. Але булі й ті, хто зіграв на межі самопожертви – наприклад, Миколенко. Також відзначу Трубіна. Судаков намагався бути мотором команди. Футбол досвідченого гравця показував Зінченко. Довбик непогано чіплявся за м'ячі. Італійці його просто "шарашили", але він боровся і чіплявся за кожен м'яч. Багато хто був здивований рішенням Реброва випустити Сватка, але він зіграв на пристойному рівні. Вважаю, це був один з кращих матчів у його кар'єрі.

Падіння Мудрика? На мою думку, чистий пенальті! Я впевнений, якби такий момент був біля наших воріт, арбітр, не замислюючись, призначив би пенальті. Насторожує все це в контексті слів Чеферіна. Але, чекайте, УЄФА це ж незалежна організація?! Як такі тези можна говорити перед матчем?! Для мене це нонсенс. Арбітр загалом відпрацював нормально, але в ключовому моменті матчу він побоявся навіть переглянути повтор. Як колись сказав Вася Кобін: "Йому не вистачило яєць, щоб поставити пенальті". Мудрик був першим на м'ячі, контакт був, щоб там не розказував цей лисий щур Спаллетті. Він вже висловився щодо Росії – компліменти, спорт для нього поза війною. Просто лисий шарлатан", – цитує Федецького УПЛ ТБ.

Нагадаємо, наприкінці матчу Михайло Мудрик впав у штрафному майданчику суперника, але арбітр вирішив, що підстав для призначення пенальті немає і навіть не пішов дивитися VAR. Збірна України у підсумку не вийшла з групи, втім, не втратила шанси потрапити на Євро-2024. Команда Реброва спробує свої сили в плей-офф Ліги Націй.

Україна дала бій, але пропустила Італію на Євро-2024 – суддя на останніх хвилинах вкрав у Мудрика пенальті