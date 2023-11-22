"Игрой и отношением наша главная команда не разочаровала, эмоции приятные. Интересная тактическая схема. Хотелось другого результата, но у нас еще остается шанс на Евро.

"Мудрик пытался найти контакт": Спаллетти высказался по поводу ключевого момента в матче с Украиной

Чего не хватило для забитого гола? Последнего паса и решающего удара. Но даже при такой классной игре нашей сборной, итальянцы – одна из лучших сборных мира с точки зрения грамотной игры на результат. Мы применяли комбинированную тактику – и высокий прессинг и отходы в глубину с ожиданием шанса быстрого выхода и открытия свободных зон, особенно для Цыганкова и Мудрика.

Кто из наших игроков заслужил комплименты? Самоотдача была у каждого на высоком уровне. Но были и те, кто сыграл на грани самопожертвования – например, Миколенко. Также отмечу Трубина. Судаков старался быть мотором команды. Футбол опытного игрока показывал Зинченко. Довбик неплохо цеплялся за мячи. Итальянцы его просто "шарашили", но он боролся и цеплялся за каждый мяч. Многие были удивлены решением Реброва выпустить Сватка, но он сыграл на приличном уровне. Считаю, это был один из лучших матчей в его карьере.

Падение Мудрика? По моему мнению, чистый пенальти! Я уверен, если бы такой момент был у наших ворот, арбитр, не задумываясь, назначил бы пенальти. Настораживает все это в контексте слов Чеферина. Но, подождите, УЕФА это же независимая организация?! Как такие тезисы можно говорить перед матчем?! Для меня это нонсенс. Арбитр в целом отработал нормально, но в ключевом моменте матча он побоялся даже пересмотреть повтор. Как когда-то сказал Вася Кобин: "Ему не хватило яиц, чтобы поставить пенальти". Мудрик был первым на мяче, контакт был, чтобы там не рассказывала эта лысая крыса Спаллетти. Он уже высказался относительно России – комплименты, спорт для него вне войны. Просто лысый шарлатан", – цитирует Федецкого УПЛ ТБ.

Напомним, в конце матча Михаил Мудрик упал в штрафной площадке соперника, но арбитр решил, что оснований для назначения пенальти нет и даже не пошел смотреть VAR. Сборная Украины в итоге не вышла из группы, впрочем, не потеряла шансы попасть на Евро-2024. Команда Реброва попробует свои силы в плей-офф Лиги Наций.

Украина дала бой, но пропустила Италию на Евро-2024 – судья на последних минутах украл у Мудрика пенальти