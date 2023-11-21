Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті проаналізував епізод з пенальті наприкінці матчу проти збірної України у відборі до Євро-2024.

"Крістанте поставив ногу впритул до ноги Мудрика, збоку, але не збирався наступати на неї.

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Михайло в той момент намагався знайти контакт, а потім впав. Крістанте відвів ногу вбік, він не зробив дотик", – цитує Лучано Спаллетті Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, наприкінці матчу український вінгер впав в штрафному майданчику. Арбітр зустрічі вирішив, що підстав для призначення пенальті немає. Гра закінчилась внічию 0:0.

Збірна України у підсумку не вийшла з групи, втім, не втратила шанси потрапити на Євро-2024. Команда Реброва спробує свої сили в плей-офф Ліги Націй.

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