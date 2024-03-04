"Як з’ясувалося, тема з поліграфом для арбітрів, про яку оголосила УАФ та Андрій Шевченко, уже не проходить просто так. Кілька джерел, з якими я поговорив, підтвердили, що арбітри зараз дуже переживають стосовно того, що наприкінці сезону у них буде перевірка на детекторі брехні. Це ще не офіційно, але все до того йде. Є зараз весняна частина чемпіонату, є арбітри – і вони судять справедливо, взагалі було прекрасне суддівство у цьому турі. І вони розуміють, що на 99,9% наприкінці сезону вони сядуть на детектор та говоритимуть про свої матчі. Переживають арбітри.

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А ще є деякі асистенти арбітрів, які думали, що після цих слів щодо поліграфа для головних суддів тепер матимуть трошечки більше влади і, можливо, якихось можливостей спілкуватися більше з кимось із клубів. Якщо ви розумієте, про що я. Але інтерв’ю Шевченка, наскільки я розумію, стосується не лише головних арбітрів, а й асистентів та можливо ще якихось офіційних осіб, які беруть участь в організації матчів.

Ще з тієї інформації, яка потихеньку просочується – в арбітрів є нові рекомендації від нової УАФ. Це можна назвати рекомендаціями, це можна назвати проханнями. Немає якогось конкретного визначення, але попросили арбітрів, відправили їм листи, щоб давати більше динаміки та менше свистіти. Для того, щоб футбол був динамічний, щоб він не зупинявся, щоб оцими свистками не пересмикували футболістів", – поділився Звєров у Профутбол Digital.

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